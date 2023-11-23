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14:04, 23 ноября 2023Мир

В Кремле заявили о попытках давления на Россию и Китай

Песков: попытки давления США на Россию и Китай бесполезны, это показало время
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Время уже показало, что многократные попытки внешнего давления США на Россию и Китай бесполезны, и никоим образом не влияют на сотрудничество Москвы и Пекина в мировых делах. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нас объединяет с Китаем абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общей позиции, и это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНР. Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно», — резюмировал он.

Ранее Песков заявил, что продолжение военной помощи Украины со стороны НАТО не изменит ход специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что эти действия Североатлантического альянса также не смогут изменить решимость России в плане продолжения СВО и достижения всех целей.

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      Виктория Кондратьева
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