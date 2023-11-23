В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

В Ленобласти задержали владельца схрона с 41 кг наркотиков, найденного под ЛЭП

Полицейские Ленинградской области задержали 48-летнего уроженца Ставропольского края, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным ведомства, спрятанные под опорой ЛЭП мешки с десятками килограммов наркотиков в деревне Мыза Гатчинского района обнаружил электрик. Он сразу сообщил о подозрительной находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники осмотрели схрон и решили устроить засаду. Предполагаемого владельца трех мешков с запрещенными веществами задержали на следующий день. Экспертиза показала, что в тайнике находилось более 41 килограмма наркотика растительного происхождения.