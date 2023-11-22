В российском регионе под опорами ЛЭП нашлись мешки с 40 килограммами наркотиков

В Ленобласти электрик нашел мешки с 40 килограммами наркотиков под опорами ЛЭП

В Ленинградской области электрик нашел спрятанные под опорой ЛЭП мешки с 40 килограммами наркотиков. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, тайник деревни Мыза был обнаружен 20 ноября. Прибывшие полицейские осмотрели находку из трех мешков, взвесили и засели в засаде.

На следующий день к месту тайника приехал автомобиль, водитель погрузил мешки и уехал. Но его тут же задержали полицейские, им помогал электрик.

Эксперты выяснили, что в одном изъятом мешке было 10 килограммов гашиша, остальные пока исследуются.

Возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков в особо крупном размере.