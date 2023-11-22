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В российском регионе под опорами ЛЭП нашлись мешки с 40 килограммами наркотиков
В Ленобласти электрик нашел мешки с 40 килограммами наркотиков под опорами ЛЭП
В Ленинградской области электрик нашел спрятанные под опорой ЛЭП мешки с 40 килограммами наркотиков. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, тайник деревни Мыза был обнаружен 20 ноября. Прибывшие полицейские осмотрели находку из трех мешков, взвесили и засели в засаде.
На следующий день к месту тайника приехал автомобиль, водитель погрузил мешки и уехал. Но его тут же задержали полицейские, им помогал электрик.
Эксперты выяснили, что в одном изъятом мешке было 10 килограммов гашиша, остальные пока исследуются.
Возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков в особо крупном размере.