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09:58, 22 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе под опорами ЛЭП нашлись мешки с 40 килограммами наркотиков

В Ленобласти электрик нашел мешки с 40 килограммами наркотиков под опорами ЛЭП

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

В Ленинградской области электрик нашел спрятанные под опорой ЛЭП мешки с 40 килограммами наркотиков. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, тайник деревни Мыза был обнаружен 20 ноября. Прибывшие полицейские осмотрели находку из трех мешков, взвесили и засели в засаде.

На следующий день к месту тайника приехал автомобиль, водитель погрузил мешки и уехал. Но его тут же задержали полицейские, им помогал электрик.

Эксперты выяснили, что в одном изъятом мешке было 10 килограммов гашиша, остальные пока исследуются.

Возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков в особо крупном размере.

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      Любовь Ширижик
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