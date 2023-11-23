В Сенате США заявили о приоритете Украины над Израилем в вопросе поддержки

Сенатор Бен Кардин: поддержка Украины приоритетнее поддержки Израиля

Поддержка Украины является более приоритетной, чем поддержка Израиля, так как Киев не способен самостоятельно защитить себя на поле боя. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Бен Кардин в интервью журналу The New Yorker.

«Важно помогать Израилю, но это не критично для способности израильтян защищать свою страну. Своевременность оказания помощи гораздо критичнее для Украины», — рассказал сенатор.

Кардин подчеркнул, что США должны поставлять средства противоракетной обороны (ПРО) и системы перехватчиков, однако у Израиля «есть возможность самому защищать себя». При этом Украина, по его мнению, «находится в отчаянии и нуждается в немедленной помощи».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину только в случае выделения Конгрессом дополнительного финансирования.