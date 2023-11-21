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23:00, 21 ноября 2023Мир

США назвали условие для продолжения помощи Украине

Пентагон: для помощи Украине необходимо утверждение Конгрессом финансирования

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон продолжит поддерживать Украину только в случае выделения Конгрессом дополнительного финансирования, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

«Нам нужна помощь Конгресса», — подчеркнула она.

Ранее конгрессмен Пол Госсар рассказал об усталости республиканцев от «бесконечных трат» США на поддержку Украины. Он указал, что Конгресс не готов не глядя выделять дополнительные средства «на бесконечную и ненужную войну».

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      Марина Совина
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