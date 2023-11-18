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00:06, 18 ноября 2023Мир

В Конгрессе США заявили об усталости от поддержки Украины

Конгрессмен Госсар: республиканцы устали от бесконечных трат в поддержку Украины

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Республиканцы устают от «бесконечных трат» США на поддержку Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил конгрессмен Пол Госсар.

«Республиканцы в Палате представителей, как и большинство американцев, устают от бесконечных трат на эту войну по доверенности на Украине», — сказал Госсар.

По его словам, Конгресс не готов подписывать не глядя запрос президента Джо Байдена на дополнительные расходы «на бесконечную и ненужную войну».

По данным Bloomberg, Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине в рамках общего пакета стоимостью почти 106 миллиардов долларов, который также включает финансирование Израиля. Однако сторонники жесткой линии правительства выступают против новой помощи Украине.

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