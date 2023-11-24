Бывшим начальником нового президента Аргентины оказался армянский бизнесмен

FT: армянский бизнесмен Эрнекян руководил президентом Аргентины Милеем 13 лет

Четвертый богатейший человек в Аргентине, 90-летний владелец конгломерата Corporación América армянского происхождения Эдуардо Эрнекян в течение 13 лет был руководителем нового аргентинского президента Хавьера Милея, которого прозвали «экономистом с бензопилой». Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Уточняется, что Эрнекян построил свое состояние на СМИ и аэропортах. Бизнесмен был руководителем Милея с 2008 по 2021 год, сделав его главным экономистом в своей компании. Как утверждают аналитики, отношения Эрнекяна и нового президента оказали ключевое влияние на политика. Кроме того, экс-сотрудники бизнесмена входят в топ-команду главы государства.

Оппоненты президента Аргентины отмечают, что связь политика с Эрнекяном подрывает его обещание бороться с политическим классом. Журналист Хуан Луис Гонсалес, изучавший отношения магната и Милея для биографии аргентинского лидера, заявил, что бизнесмен поощрял своего сотрудника заняться политикой. При этом, как рассказал Эрнекян, его поддержка Милея не распространялась на финансирование предвыборной кампании.

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Милей победил во втором туре выборов президента Аргентины 19 ноября, набрав более 55 процентов голосов. В первом заявлении после избрания на пост политик подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир.