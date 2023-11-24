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00:12, 25 ноября 2023Россия

Бывшего премьер-министра Касьянова признали иноагентом. Что о Мише-два процента вспоминал Путин?

Минюст РФ включил экс-премьера Михаила Касьянова в реестр иностранных агентов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов. О внесении в этот список сообщается на сайте Минюста России.

В ведомстве уточнили, что проживающий за пределами России Касьянов, в частности, создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях, выступал против СВО на Украине. Также его уличили в членстве в Антивоенном комитете России — «объединении, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ».

Касьянов покинул Россию в 2022 году

В июне 2022 года член бюро политсовета Партии народной свободы (ПАРНАС) Константин Мерзликин сообщил, что председатель партии Михаил Касьянов уехал из России. При этом политику не было известно, куда направился экс-премьер и собирается ли он вернуться.

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Год спустя, 25 июля 2023-го, Верховный суд России (ВС) утвердил решение по иску министерства юстиции о ликвидации партии ПАРНАС, постановление вступило в законную силу. Высшая судебная инстанция России отклонила апелляцию представителей политического объединения. Среди причин, по которым было принято первое решение о ликвидации партии, — недостаточное число филиалов в регионах. Кроме того, к части из них возникли претензии со стороны налоговой службы.

Путин счел Касьянова политиком с нулевой активностью

В 2011 году Владимир Путин, возглавлявший в то время правительство, рассказал, что многие либерально настроенные и уважаемые в либеральных кругах члены правительства требовали от него убрать Касьянова. «Говорили, "мы с этим жуликом работать не будем вместе, или он, или мы"», — вспомнил он.

Также Путин рассказал о кличке Касьянова «Миша-два процента». По его словам, такое прозвище политик получил, потому что якобы был замешан в неких коррупционных схемах. Однако из-за отсутствия доказательств он позволил Касьянову доработать до конца своего срока.

Работал ли он эффективно? Первые год-полтора старался что-то делать; вторые два года активность была нулевая

Владимир Путинпрезидент России

Среди прочего, Касьянов выступал за присоединение России к НАТО. «В то время я был уверен, что моя страна рано или поздно присоединится к Атлантическому альянсу. Причина проста, в глубинном понимании у нас нет реальных различий», — заявлял он.

Тогда же он составил так называемый список Немцова, в который включил ряд российских журналистов, телеведущих и их руководителей, «травивших» политика. Этот список он передал руководству Конгресса США, чтобы против его фигурантов ввели санкции.

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      Марина Совина
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