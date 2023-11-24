PLOS ONE: обнаружен новый вид динозавров Jaculinykus yaruui

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный вид динозавров, который спал в той же позе, что и современные птицы. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

До недавнего времени считалось, что члены семейства мелких терапод Alvarezsauridae являются разновидностью нелетающих птиц, однако сейчас они классифицированы как динозавры, относящиеся к манирапторам, но не входящие в кладу птиц. В новой работе ученые описали вид Alvarezsauridae, который они назвали Jaculinykus yaruui, что значит «быстрый крошечный дракон».

Хорошо сохранившиеся окаменелости были найдены в ходе раскопок формации Барун Гойот в пустыне Гоби в Монголии. Они датируются 71 миллионом лет назад. При жизни динозавр был около метра в высоту и весил около 30 килограммов. Поза скелета аналогична позе спящих современных птиц: у динозавра были повернуты шея и хвост, а задние конечности подвернуты под таз.

Предыдущие исследования показали, что современные птицы сворачиваются калачиком во время сна как для комфорта, так и для сохранения тепла. Это открытие предполагает, что манирапторы пытались согреться во время сна.