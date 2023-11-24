Израильские военные начали покидать здание больницы «Аш-Шифа»

Sky News Arabia: бойцы ЦАХАЛ покидают здание больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Израильские военные покидают здание больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на палестинские источники.

На данный момент причины выхода бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из здания медкомплекса не раскрываются. При этом отмечается, что военные взорвали электрогенераторы, а также медицинскую и кислородную технику, которая оставалась в «Аш-Шифе».

ЦАХАЛ пока не прокомментировал информацию о выходе своих бойцов из здания больницы.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные уйдут из «Аш-Шифы», находящейся в секторе Газа, только после того, как разобьют всю обнаруженную в ней инфраструктуру палестинского движения ХАМАС. Утверждалось также, что директора госпиталя задержали и направили для допроса в Службу общей безопасности Израиля. Предполагается, что может быть связан с ХАМАС.