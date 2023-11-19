ЦАХАЛ заявил о нахождении 55-метрового тоннеля под больницей «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля заявила о 55-метровом тоннеле под больницей «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нашла 55-метровый тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в пресс-центре армии.

По данным военных, тоннель идет в глубину на 10 метров и находится непосредственно под медицинским комплексом. В нем находится вход в шахты, также там найдены различные средства защиты, которыми владели, как предполагается, бойцы палестинского движения ХАМАС.

Помимо этого, израильские военные обратили внимание на укрепленную дверь, которая защищает при взрывах. Такой тип механизмов, как отмечается, показывает, что тоннель использовался в качестве перехода в командные центры и подземные объекты, принадлежащие ХАМАС.

В ноябре стало известно, что высокоточными боеприпасами ЦАХАЛ атаковал стратегические цели ХАМАС в секторе Газа. Незадолго до этого ЦАХАЛ также начал продвигаться к главной больнице «Аш-Шифа», под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Тогда же пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что во время ночных ударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, поддержал рейд Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, а также негативно высказался о размещении штабов ХАМАС под медкомплексом. По его словам, штаб-квартира ХАМАС проводила военные операции именно под этой больницей. Израиль же, по его мнению, принял меры предосторожности для ограничения потерь среди гражданского населения.