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08:57, 7 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил о продвижении к штабу ХАМАС у больницы Аль-Шифа в Газе

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе ежегодного брифинга сообщил, что израильская армия разрушает каждый подземный туннель, с которым сталкивается. Он также заявил, что во время ночных авиаударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров ХАМАС. По словам Хагари, это наносит ущерб способности палестинской группировки осуществлять контратаки.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ обнаружил на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС.

Отмечалось, что туннели являются ключевой целью для Израиля, поскольку он расширяет наземные операции внутри Газы, чтобы уничтожить правящее движение ХАМАС.

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      Варвара Кошечкина
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