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06:26, 5 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о получении доступа к подземным тоннелям ХАМАС под Газой

В ЦАХАЛ заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС под Газой

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

5 ноября ЦАХАЛ откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с севера на юг сектора Газа.

Ранее стало известно об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. Отмечается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также сообщается о десятках пострадавших, многие из которых до сих пор находятся под завалами.

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      Юлия Мискевич
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