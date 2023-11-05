ЦАХАЛ заявил о получении доступа к подземным тоннелям ХАМАС под Газой

В ЦАХАЛ заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС под Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

5 ноября ЦАХАЛ откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с севера на юг сектора Газа.

Ранее стало известно об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. Отмечается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также сообщается о десятках пострадавших, многие из которых до сих пор находятся под завалами.