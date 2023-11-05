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04:19, 5 ноября 2023Мир

Израиль откроет гумкоридор для эвакуации населения с севера Газы на юг

JP: Израиль откроет гумкоридор для эвакуации населения с севера Газы на юг

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 5 ноября откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с севера на юг сектора Газа. Об этром заявил представитель армии Авичай Адраи, передает газета Jerusalem Post.

Отмечается, что коридор будет открыт с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 51 человек погиб в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. ВВС Израиля вечером 4 ноября атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. Отмечается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также сообщается о десятках пострадавших, многие из которых до сих пор находятся под завалами.

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      Юлия Мискевич
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