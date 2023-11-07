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10:48, 7 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ атаковал стратегические цели ХАМАС

ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию с членами ХАМАС рядом с больницей в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары высокоточными боеприпасами по стратегическим целям палестинсккого радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что цели включали позиции движения с высокотехнологичными средствами. Кроме того, ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере Газы. По данным пресс-службы, на территории пункта находились противотанковые ракеты и пусковые установки, вооружение и различные разведывательные материалы.

«В координации с военными на земле истребитель ЦАХАЛ нанес удар по ячейке, состоящей примерно из 10 террористов. После этого наземные войска обнаружили действующую в окрестностях противотанковую ракетную установку. Войска направили истребитель ЦАХАЛ для нанесения авиаудара по террористической ячейке», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ продвинулся к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что во время ночных авиаударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

5 ноября сообщалось, что ЦАХАЛ обнаружил на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС. Туннели являются ключевой целью для Израиля, поскольку он расширяет наземные операции внутри Газы, чтобы уничтожить правящее движение ХАМАС.

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      Варвара Кошечкина
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