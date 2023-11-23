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17:47, 23 ноября 2023Мир

Израиль назвал причину задержания главы больницы «Аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ: глава больницы «Аш-Шифа» в Газе задержан из-за связей с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Глава больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа задержан из-за связей с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК).

Директора медучреждения отправили на допрос в ШАБАК после получения доказательств о нахождении на территории больницы командного центра ХАМАС.

«В больнице под его (директора — прим. «Ленты.ру») руководством шла активная террористическая деятельность ХАМАС», — указали военные, отметив, что выводы о степени причастности главы больницы к действиям группировки определят, будет ли он подвергнут дальнейшим допросам.

В ЦАХАЛ также рассказали, что на территории «Аш-Шифа» члены радикального движения держали заложников. По данным военных, в больнице была убита похищенная ХАМАС 7 октября военнослужащая Ноа Марциано.

15 ноября ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщает о находке оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы произошли боестолкновения с вооруженными людьми.

Позже палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло заявления Армии обороны Израиля о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии. Оно назвало подобные заявления дешевой пропагандой.

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      Виктория Кондратьева
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