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16:52, 24 ноября 2023Россия

Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

Глава Чечни Кадыров завил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

«Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются. (...) Не суждено было сбыться планам неприятеля и на этот раз», — написал он.

По его словам, диверсии в регионе пресекают военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» и бойцы сводного оперативного отряда города Белгорода. Совместными силами был обнаружен опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области.

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По переданным воздушной разведкой координатам минометная батарея нанесла точечный удар.

«Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий», — заключил Кадыров.

Ранее стало известно, что группу украинских диверсантов заметили у границы с Белгородской областью, после чего российские пограничники открыли по ним огонь. Предварительно, диверсанты ВСУ проводили разведку у границы с Белгородской областью перед прорывом на территорию России.

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      Никита Абрамов
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