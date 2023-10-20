У границы с российским регионом заметили группу украинских диверсантов

У границы с Белгородской областью заметили диверсантов ВСУ, по ним открыли огонь

Группу украинских диверсантов заметили у границы с Белгородской областью, российские пограничники открыли по ним огонь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины запускала разведывательный беспилотник у границы с Россией близ таможенного поста Грайворон. Российские пограничники ударили по диверсантам из гранатомета.

Известно, что один из украинских диверсантов получил серьезные ранения. Предварительно, диверсанты ВСУ проводили разведку у границы с Белгородской областью перед прорыва на территорию России.

4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.