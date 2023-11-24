Экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» провели подготовку к боям в зоне СВО

Минобороны: экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО

Экипажи современных танков Т-90 М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения. «Как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в министерстве.

Военные хотят повысить слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Кроме того, они отрабатывают скоростное вождение и маневрирование после выполнения огневых задач. «Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их», — подчеркнули военные.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» по своим характеристикам превосходят американские Abrams.