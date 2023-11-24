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12:48, 24 ноября 2023Россия

Военный эксперт рассказал о низкой боевой ценности мигрантов из Средней Азии

Военный эксперт заявил о низкой боевой ценности мигрантов из Средней Азии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Получившие российское гражданство мигранты из республик Средней Азии демонстрируют низкую боевую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, не исключены случаи их дезертирства с поля боя. Об этом заявил сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Опыт показывает, что представители Средней Азии (а у нас мигранты в основном они) воюют плохо и не представляют какой-то серьезной боевой ценности», — рассказал он.

Собеседник радиостанции также добавил, что привлечение к боевым действиям мигрантов, получивших российское гражданство, вызовет недовольство со стороны властей стран-доноров.

«Подытоживая, скажу, что это несерьезная идея. Просто они или все уедут в свои страны, или забьются куда-то в подвалы, или часть, которых все-таки призовут, будут воевать плохо, дезертировать», — резюмировал военный эксперт.

Утром 24 ноября ОМОН провел рейд на складе маркетплейса Wildberries. Представителей Росгвардии в первую очередь интересовали работники, находящиеся на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. Во время рейда силовики вручали работникам повестки в военкомат.

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      Игорь Дмитров
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