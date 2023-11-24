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08:07, 24 ноября 2023Россия

Зампред комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга получил ранение на СВО

Зампред комитета по молодежной политике Петербурга Есипов получил ранение на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pixabay

Заместитель председателя комитета молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов получил ранение в зоне СВО. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, пишет «Фонтанка».

«Он совсем недавно получил ранение. Сейчас восстанавливается у нас в Петербурге», — сказал Бельский, уточнив, что его коллега находится в госпитале.

Как пишет издание со ссылкой на источник, Есипов получил ранение, так как на него сбросил гранату беспилотник. Известно, что россиянин отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации прошлой осенью. Он стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.

Ранее экс-замглавы Хакасии Сергей Новиков, который в 2021 году был осужден на девять лет по делу о взятке, освободился из исправительной колонии №33, поехал в зону СВО и получил ранение. Новиков получил осколочные ранения в нижние конечности под Макеевкой. Его отправили на лечение в госпиталь в Луганскую народную республику.

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      Анастасия Шейкина
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