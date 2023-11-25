Сотрудницу полиции заподозрили в ограблении экс-жениха в российском регионе

Под Иркутском сотрудницу полиции заподозрили в ограблении экс-жениха

В Иркутской области сотрудницу полиции заподозрили в ограблении экс-жениха на 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 6 июля 2022 года в селе Мамоны четверо неизвестных похитили вещи у местного жителя. Мужчина сразу же обратился в полицию, однако получил отказ. Спустя полгода ему все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье о грабеже. Следствие также допустило соучастие полицейского в нападении.

В результате среди задержанных подозреваемых оказалась бывшая девушка потерпевшего — сотрудница МВД. Она заявила, что не грабила экс-жениха, а просто забрала свое.

Мужчина же рассказал, что они с подозреваемой планировали свадьбу, однако она вскоре ушла от него к бывшему мужу.