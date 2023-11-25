В Германии заявили о символическом характере обещаний ЕС Украине

Немецкий бизнесмен Дотком заявил о символическом характере обещаний ЕС Украине

Евросоюз дает Украине лишь символические обещания, не собираясь их выполнять. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.

Он указал на ситуацию с боеприпасами, которые Европа, несмотря на заверения, не поставляет Киеву. Так Дотком прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о неспособности Евросоюза удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву миллиона снарядов.

Писториус выступил с резонансным заявлением 14 ноября. По его словам, провал плана по обеспечению Вооруженных сил Украины боеприпасами провалился, однако страны Евросоюза вместе работают над наращиванием производства снарядов.

23 ноября обозреватель Wall Street Journal Боян Панчевский пришел к выводу, что на фоне заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине. «Правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен на бизнес и домохозяйства», — указал он.