В Киеве объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сигналы тревоги также звучат в Киевской области, местные СМИ пишут о взрывах в регионе. По данным издания «Страна.ua», на Киев «летят ударные [беспилотные летательные аппараты] БПЛА». Также сообщается взрывах в Черкассах.

В ночь на 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Кроме того, утром 25 ноября в украинской столице раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны.