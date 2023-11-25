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09:38, 25 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в районе аэропорта в Киеве

ТАСС: в районе киевского аэропорта Жуляны раздались взрывы

Фото: Leo Correa / AP

В Киеве слышны новые взрывы, они доносятся из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Сегодня с 05:00 (06:00 мск) утра примерно слышны сильные взрывы. Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось», — сообщил один из очевидцев.

Как отмечает другой собеседник агентства, новые взрывы слышны в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также в центре города.

Ранее сообщалось, что в столице Украины в третий раз за сутки раздаются взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

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