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08:51, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве в третий раз за сутки раздались взрывы

Звуки взрывов раздались в Киеве в третий раз за сутки
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

В украинской столице в третий раз за сутки раздаются звуки взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводятся. Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Ранее в столице Украины прогремела серия взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). По данным репортеров, в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к Киеву с разных направлений.

После удара беспилотников в украинской столице начались перебои с электричеством. Также сообщалось, что после взрывов в нежилом помещении в Киеве произошел пожар.

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      Марина Совина
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