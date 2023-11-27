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20:46, 27 ноября 2023Ценности

59-летняя Моника Беллуччи появилась на телешоу в платье с глубоким декольте

Кадр: NOVE / YouTube

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на телешоу Che Tempo Che Fa в откровенном образе. Соответствующая запись программы появилась на YouTube-странице телеканала Nove.

58-летняя знаменитость посетила студию в черном облегающем платье с глубоким декольте. При этом звезда сочетала его с высокими замшевыми сапогами люксового бренда Louboutin. В качестве украшений Беллуччи выбрала круглые серьги и массивное кольцо.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в аккуратную прическу.

В апреле Моника Беллуччи снялась в откровенном образе для журнала Numero. Тогда на размещенном фото знаменитость позировала перед камерой полностью обнаженной, прикрыв левой рукой грудь.

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      Мария Винар
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