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06:00, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина сходил на свидание и увидел неожиданное сообщение на телефоне девушки

Фото: DocuSign / Unsplash

Пользователь под ником @fesshole поделился в соцсети X (бывшая Twitter) историей о том, как он сходил на первое свидание и увидел неожиданное сообщение на телефоне девушки. Его публикация набрала один миллион просмотров и вызвала бурные обсуждения в сети.

Мужчина написал, что на первом свидании новая знакомая показывала ему видео на своем телефоне, когда ей внезапно пришло сообщение. «Ну внешность — это не главное», — говорилось в послании, адресованном девушке. Автор поста решил, что в сообщении речь шла о нем.

«Откуда ты знаешь, что это сообщение о тебе? Может быть, оно о том парне, с кем она была накануне свидания с тобой?», «Может, она писала кому-то о том, как ты красив», — поиронизировали комментаторы под постом. «Мне жаль, что все закончилось так некрасиво», — написал еще один пользователь. Другие выразили мнение, что во избежание неловких ситуаций нужно переводить телефон в авиарежим при показе фото и видео кому-то на своем телефоне.

Ранее парень по имени Закир рассказал, как он удивился неожиданному поступку девушки на первом свидании. По словам блогера, его новая знакомая привела на встречу своих родителей.

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      Олег Давыдов
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