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11:38, 27 ноября 2023Силовые структуры

Российский сержант в самоволке пустился во все тяжкие и сел на 13 лет

Суд в Томске дал 13 лет сбежавшему из части сержанту за кражи и наркотики

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы старшего сержанта Ивана Костарева, который самовольно ушел со службы и совершил ряд преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Из материалов дела следует, что военнослужащий 28 ноября 2022 года самовольно покинул службу и уехал в Новокузнецк, где пустился во все тяжкие. 11 января 2023 года в магазине бытовой техники он украл телевизор стоимостью 17 тысяч рублей, а 30 января 2023 года вынес портативную колонку стоимостью почти 4 тысячи рублей.

Затем сержант решил заработать на торговле наркотиками. Он списался в мессенджере с неустановленным лицом и по его указанию забрал из тайника оптовую партию запрещенного вещества в 39 полимерных пакетах с целью его дальнейшего сбыта. Один из них он положил в закладку. Его задержали полицейские по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. После установления его личности силовики передали Костарева военным следователям.

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      Любовь Ширижик
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