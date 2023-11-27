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15:18, 27 ноября 2023Спорт

Международную федерацию фехтования упрекнули в негативном отношении к России

Глава ФФР Мамедов заявил о негативном отношении к России со стороны членов FIE

Фото: Eugene Lim / Unsplash

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов упрекнул членов Международной федерации фехтования (FIE) в негативном отношении к России. Его слова приводит РИА Новости.

«Будоражат ситуацию как раз те страны, где и спорта-то нет. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, а также Латвия, Литва и Эстония», — рассказал он. Глава ФФР отметил, что эти страны голосуют против России по распоряжению лиц, стоящих за национальными федерациями.

Мамедов добавил, что при этом многие иностранные спортсмены обращаются к россиянам со словами поддержки. «Фехтовальщики с серьезными титулами ждут нашего возвращения, несмотря на то, что мы для них конкуренты», — подметил он.

Ранее конгресс FIE не поддержал предложение Федерации фехтования Украины о приостановке членства ФФР в организации.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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      Дарья Коршунова
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