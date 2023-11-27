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06:20, 28 ноября 2023Россия

Найденную в сугробе в одном подгузнике девочку доставили в Екатеринбург

Девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, доставили в Екатеринбург

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Двухлетнюю девочку, найденную в Серове в сугробе в одном подгузнике, доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что ребенок находится в тяжелом состоянии, девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Девочку нашли в сугробе 24 ноября, она провела в снегу несколько часов, сообщает Ura.ru. На мать ребенка заведено административное дело по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».

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      Марина Совина
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