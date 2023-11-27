Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:18, 27 ноября 2023Культура

Объявлен лауреат Букеровской премии-2023

Писатель Пол Линч получил Букеровскую премию-2023 за роман «Песнь пророка»

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Жюри Букеровской премии-2023 вручило премию этого года ирландскому писателю Полу Линчу за роман «Песнь пророка». Торжественная церемония состоялась в Лондоне, сообщает ТАСС.

Роман-антиутопия посвящен истории микробиолога Эйлиш Стак, которая проживает в Дублине на фоне установления тирании в Ирландии. «Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора», — сказала канадская писательница Эси Эдуджан, которая также является председателем жюри премии.

Ранее автор «Саги о ведьмаке», польский писатель Анджей Сапковский назвал дату выхода новой книги по вселенной персонажа.

Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года ее присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премию вручают за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства писателя. Первую награду присудили в 1969 году.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе. Погибли сотни животных

      На Украине пообещали бороться с пацифистами

      Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

      Назван срок восстановления электричества в Крыму

      Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

      У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

      Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

      В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

      В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

      Выросло число пострадавших из-за урагана в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости