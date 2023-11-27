Объявлен лауреат Букеровской премии-2023

Писатель Пол Линч получил Букеровскую премию-2023 за роман «Песнь пророка»

Жюри Букеровской премии-2023 вручило премию этого года ирландскому писателю Полу Линчу за роман «Песнь пророка». Торжественная церемония состоялась в Лондоне, сообщает ТАСС.

Роман-антиутопия посвящен истории микробиолога Эйлиш Стак, которая проживает в Дублине на фоне установления тирании в Ирландии. «Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора», — сказала канадская писательница Эси Эдуджан, которая также является председателем жюри премии.

Ранее автор «Саги о ведьмаке», польский писатель Анджей Сапковский назвал дату выхода новой книги по вселенной персонажа.

Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года ее присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премию вручают за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства писателя. Первую награду присудили в 1969 году.