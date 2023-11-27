Пара полгода пила сточные воды и не знала об этом

Пара из Китая полгода пила сточные воды из-за неправильного ремонта в квартире

Пара из Пекина шесть месяцев по ошибке пила очищенную сточную воду из-за неправильного ремонта в съемной квартире. Об этом сообщает Asia one.

Пара пила, принимала душ и использовала для мытья овощей так называемую серую воду. Это очищенная сточная вода, которую используют для мытья сантехники и автомобилей, а также полива растений. С этой водой не рекомендуется контактировать, она непригодна для питья, мытья овощей и фруктов, а также использования при приготовлении пищи.

В результате у пары начали выпадать волосы, появляться угревая сыпь, кашель, а также ощущение стеснения в груди. В ноябре мужчина проверил счетчик водопроводной воды и обнаружил, что он работает некорректно. В итоге выяснилось, что в квартире есть дополнительная труба, соединяющая идущую от унитаза трубу с водопроводной. Из-за нее водопроводная вода смешалась с «серой водой». Пара обратилась с претензией в агентство Ziroom, которое занимается арендой жилья, в ожидании компенсации.

Ранее жители Перми пожаловались на фонтан из нечистот, который на протяжении десяти лет появляется в одном и том же месте на Инженерной улице. В Роспотребнадзоре заявили, что разлив сточных вод не регулируется санитарными правилами, а дурной запах не является признаком загрязненного воздуха.