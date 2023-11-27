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09:16, 27 ноября 2023Силовые структуры

Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Запорожье

Полицейские нашли схрон с гранатометами и ПТУР в Запорожской области

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники МВД совместно с Росгвардией проводили рейдовые мероприятия в Васильевке. В гараже одного из домов они нашли противотанковую управляемую ракету (ПТУР) «Фагот», гранатомет иностранного производства, автомат АК 47, четыре гранаты, сто патронов разного калибра, полкилограмма пороха и форму с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Выяснилось, что арсенал принадлежит мужчине. Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории и служит в подразделении ВСУ.

Ранее стало известно, что в Курске оперативники обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева возле автозаправки.

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      Екатерина Кашурникова
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