Россиянин лишился почти миллиона рублей из-за «эксперта» по криптовалюте

В Хакасии аферист похитил почти миллион рублей с криптовалютного счета мужчины

В Хакасии 39-летний местный житель потерял почти миллион рублей из-за мошенника. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, россиянин несколько лет торговал на криптовалютной бирже. Он нашел обучающий канал и познакомился там с «экспертом» по крипте. Тот предложил потерпевшему помощь. Мужчина доверился новому знакомому и предоставил ему API-ключ с доступом к своим электронным средствам. Тогда обманщик забрал со счета пострадавшего 900 тысяч рублей.

Затем переписка с «экспертом» и канал пропали. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.