Россиянин притворился уборщиком и попытался украсть деньги из банкомата

В Москве мужчина притворился уборщиком, чтобы вскрыть банкомат с 11 млн рублей

Полицейские в Москве задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на кражу 11 миллионов рублей из банкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 по пункту «б» части 4 статьи 158 («Покушение на кражу») УК РФ. Его поместили под стражу на время следствия, в суде он полностью признал вину.

Как сообщает ведомство, задержанный в состоянии опьянения зашел в отделение банка и, чтобы не привлекать к себе внимание, стал изображать, что моет пол. Во время уборки он начал продумывать план кражи денег из банкомата, а затем открыл нижнюю дверцу устройства найденным на полу металлическим предметом. После действий злоумышленника на банкомате сработала сигнализация, а мужчина испугался и сбежал с места преступления.