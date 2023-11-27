Российские морпехи обратили ВСУ в бегство и захватили ключевую лесополосу

МО РФ: морпехи обратили ВСУ в бегство и взяли два опорных пункта под Угледаром

Морские пехотинцы Тихоокеанского и Балтийского флотов обратили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство и взяли под контроль ключевую лесополосу и два опорных пункта в районе Угледара на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как заявило оборонное ведомство, укрепленные позиции противника удалось взять почти без единого выстрела.

«Одна из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами ВСУ покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела — противник, не принимая бой, отошел назад», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что башкирские добровольцы в зоне специальной военной операции поразили опорный пункт ВСУ из новейших российских танков Т-90М «Прорыв».