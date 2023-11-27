Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 27 ноября 2023Россия

Российские морпехи обратили ВСУ в бегство и захватили ключевую лесополосу

МО РФ: морпехи обратили ВСУ в бегство и взяли два опорных пункта под Угледаром

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Морские пехотинцы Тихоокеанского и Балтийского флотов обратили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство и взяли под контроль ключевую лесополосу и два опорных пункта в районе Угледара на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как заявило оборонное ведомство, укрепленные позиции противника удалось взять почти без единого выстрела.

«Одна из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами ВСУ покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела — противник, не принимая бой, отошел назад», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что башкирские добровольцы в зоне специальной военной операции поразили опорный пункт ВСУ из новейших российских танков Т-90М «Прорыв».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

      Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Российские туристы провели ночь в аэропорту Москвы из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости