Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:24, 27 ноября 2023Россия

Добровольцы в зоне СВО поразили опорный пункт ВСУ из новейших российских танков

Минобороны: башкирские добровольцы поразили опорный пункт ВСУ из танков «Прорыв»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Башкирские добровольцы в зоне специальной военной операции (СВО) поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новейших российских танков Т-90М «Прорыв», об этом рассказали в Минобороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что военнослужащие башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили место дислокации противника и склад с боеприпасами в Серебрянском лесничестве.

Экипаж танка действовал с закрытых огневых позиций. Он произвел серию выстрелов по разведанному опорному пункту. Координаты целей в режиме реального времени с передовой им передавали бойцы разведгруппы «Айгир», также укомплектованной жителями Башкирии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили хранилища авиационного топлива ВСУ в Полтавской области. Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о жутких находках на пляжах

      Украинский пленный заявил о нехватке подготовленных бойцов

      Российский боец объяснил неспособность ВСУ использовать западную технику

      Социальная реклама

      Рост числа американских военных у российских границ оценили

      Мужчина сходил на свидание и увидел неожиданное сообщение на телефоне девушки

      Названа средняя стоимость ремонта в квартире

      Россиянин раскрыл способ попасть в Северную Корею и вернуться оттуда невредимым

      Добровольцы в зоне СВО поразили опорный пункт ВСУ из новейших российских танков

      Пленный украинский военный пожаловался на отказников в рядах ВСУ

      Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости