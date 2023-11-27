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22:36, 27 ноября 2023Россия

Рязанский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион

Рязанский губернатор Малков: никто не пострадал при попытке атаки дрона ВСУ

Фото: David W Cerny / Reuters

По предварительной информации, никто не пострадал после того, как в Рязанской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram.

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал он. Глава Рязанской области также отметил, что дрон ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны и РЭБ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбили беспилотник ВСУ в Рязанской области. Попытка атаки беспилотника самолетного типа произошла около 21:30 по московскому времени. По данным СМИ, местные жители слышали два хлопка в районе железнодорожного вокзала, также недалеко находится аэродром.

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      Марина Совина
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