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17:49, 27 ноября 2023Путешествия

Туриста избили и ограбили за танец с девушкой в ночном клубе на Бали

9 News: туриста жестоко избили в ночном клубе на Бали из-за танца с девушкой

Австралийского туриста жестоко избили и ограбили в ночном клубе на Бали за то, что он потанцевал с девушкой. Подробностями делится канал 9 News.

27-летний Мэтью Стивенсон (Matthew Stevenson) из города Перт отдыхал в заведении Engine Room в Куте 24 ноября. Там он пригласил на танец девушку, но ее брату это не понравилось. Внезапно он и еще пять человек напали на австралийца.

«Парень схватил меня за голову, придушил и уронил, я упал и ударился головой, рядом мной была лужа крови», — поделился Стивенсон. Путешественника доставили в больницу со множественными рваными ранами, врачи наложили ему десять швов на голове.

Австралиец рассказал журналистам, что его выписали из медучреждения, но он испытывает постоянные головные боли. «Я принимаю обезболивающие и антибиотики, и они помогают, но прошлой ночью я не мог спать», — пожаловался он.

Более того, злоумышленники ограбили австралийца, забрали у него паспорт, телефон и наличные деньги. Известно, что пока только один из нападавших находится под стражей.

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      Мария Борисова
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