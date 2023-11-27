В Турции высказались о давлении СМИ по санкциям против России

Турция замечает угрожающий тон СМИ по санкциям против России и не приемлет его

Турция замечает угрожающий тон публикации в СМИ по санкциям против России, Анкара не приемлет давления, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

Собеседник агентства поведал, что с Турцией нельзя общаться языком угроз. По его словам, позицию Турции по антироссийским санкциям неоднократно высказывал президент Тайип Реджеп Эрдоган, все остальное — спекуляция СМИ.

Источник так отреагировал в том числе на публикацию Financial Times (FT), в которой утверждается, что США обеспокоены возможным реэкспортом из Турции в Россию товаров двойного назначения. Из-за этого Анкару намерен посетить замминистра финансов США Брайан Нельсон, который курирует мониторинг нарушений экспортных ограничений.

Как пишет газета, с начала года Турция экспортировала 45 видов продукции, попавших под санкции Запада. Общая стоимость поставок выросла втрое, до 158 миллионов долларов.