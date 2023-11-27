В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета

Депутат Бундестага Котре: ФРГ заберет средства Киеву из невоенных статей бюджета

Германскому правительству придется брать средства для помощи Киеву из невоенных статей бюджета. Такую точку зрения, как сообщает ТАСС, высказал депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

По его мнению, деньги будут изыматься в том числе из социальной сферы и здравоохранения.

«Вряд ли правительству придет в голову идея депортировать нелегалов и сэкономить миллиарды», — заявил депутат.