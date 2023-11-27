Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 28 ноября 2023Мир

В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета

Депутат Бундестага Котре: ФРГ заберет средства Киеву из невоенных статей бюджета

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Германскому правительству придется брать средства для помощи Киеву из невоенных статей бюджета. Такую точку зрения, как сообщает ТАСС, высказал депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

По его мнению, деньги будут изыматься в том числе из социальной сферы и здравоохранения.

«Вряд ли правительству придет в голову идея депортировать нелегалов и сэкономить миллиарды», — заявил депутат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Банковская сфера отражает состояние экономики в целом» Путин заявил о недооценке Западом российских банков

      В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета

      Жителей 15 регионов предупредили о возможных последствиях шторма

      Президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Западом Украины

      На Украине рассказали о последствиях критики депутатом Залужного

      В Британии заявили о необходимости мирового лидерства США

      Стало известно об освобождении новой группы палестинских заключенных Израилем

      Украина отправит в США депутатский десант

      Венгрия пообещала сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

      В Польше украинцев сравнили с валяющимися на тротуаре детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости