В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

«Сферум»: учителя хотели бы проверять домашние задания прямо в мессенджерах

Сервис «Сферум» в «VK Мессенджере» провел опрос и назвал самые популярные функции мессенджеров у российских учителей. О результатах говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для учителей самой популярной функцией в мессенджерах оказалось создание опросов — ею пользуются 42 процента респондентов. Помимо этого, востребованы такие функции, как разделение личной и рабочей переписки (ею пользуются 30 процентов педагогов), отправка больших файлов (используют 22,5 процента), а также возможность записывать голосовые и видеоособщения (21 и 15 процентов соответственно).

Также педагоги рассказали, какие нестандартные функции они бы добавили в мессенджеры. Например, респонденты предложили ввести функцию проверки и оценки домашних заданий прямо в чатах. Еще учителя мечтают о том, чтобы мессенджеры работали без подключения к интернету.

Ранее «Сферум» запустил бесплатную электронную «Библиотеку практик», чтобы помочь учителям в России разнообразить уроки с помощью цифровых инструментов. Полезные механики для проведения интерактивных квестов, примеры домашних заданий, онлайн-мероприятие «Своя игра» и другие идеи смогут найти учителя-предметники, классные руководители и педагоги дополнительного образования.