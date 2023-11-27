В Туле пройдет фестиваль циркового искусства

В Туле пройдет молодежный фестиваль циркового искусства «На языке мира»

В Туле состоится третий международный фестиваль детского и молодежного циркового искусства «На языке мира». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 декабря. В список участников фестиваля вошли юные артисты из России, стран СНГ, Вьетнама, Монголии, Аргентины. В общей сложности отбор прошли 16 цирковых номеров.

Отмечается, что среди участников — гимнасты, акробаты, эквилибристы из регионов России. Так, в частности, Кыргызстан представит номер «Эквилибр с луком в кольце», Казахстан — «Эквилибр с хула-хупами», Вьетнам — номер с хула-хупом, Беларусь — «Велофигуристы на моноциклах».

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