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19:04, 27 ноября 2023Моя страна

В Туле пройдет фестиваль циркового искусства

В Туле пройдет молодежный фестиваль циркового искусства «На языке мира»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Туле состоится третий международный фестиваль детского и молодежного циркового искусства «На языке мира». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Мероприятие пройдет с 8 по 10 декабря. В список участников фестиваля вошли юные артисты из России, стран СНГ, Вьетнама, Монголии, Аргентины. В общей сложности отбор прошли 16 цирковых номеров.

Отмечается, что среди участников — гимнасты, акробаты, эквилибристы из регионов России. Так, в частности, Кыргызстан представит номер «Эквилибр с луком в кольце», Казахстан — «Эквилибр с хула-хупами», Вьетнам — номер с хула-хупом, Беларусь — «Велофигуристы на моноциклах».

Ранее в ноябре власти Рязани решили восстановить туристический объект «Дом Постниковых» к концу 2024 года. Сооружение, признанное объектом культурного наследия местного значения, пострадало при пожаре. Отмечается, что в нем уже начались ремонтные работы.

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      Фариза Бацазова
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