Военный ВСУ заочно получил 16 лет за приказ обстрелять из минометов жилые дома

В ЛНР заочно осудили на 16 лет военного ВСУ за приказ обстрелять жилые дома

В Луганской народной республике (ЛНР) суд заочно приговорил к 16 годам лишения свободы командира 2-й минометной батареи 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Нура Юнеса, приказавшего стрелять из миномета по жилым домам. Об этом «Ленте.ру» сообщили Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

По данным ведомства, 27 октября 2021 года по приказу Юнеса украинские военные обстреляли поселок Трехизбенка из 82-миллиметрового миномета «БМ-37». Они хотели разрушить объекты гражданской инфраструктуры и расправится с мирными гражданами, чтобы потом переложить вину на воинские формирования ЛНР. Из-за обстрела никто не пострадал, но были разрушены шесть домов.

После этого военные ВСУ распространили в СМИ ложные сведения о причастности Народной милиции ЛНР к произошедшему.