Россиянин избивал и истязал своих детей за непослушание

В Красноярске суд арестовал отца-одиночку, избивавшего своих детей прутом

В Красноярске суд арестовал 35-летнего отца-одиночку за истязание своих малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по статьям 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокое обращение»). С заявлением в правоохранительные органы обратилась его мать, возмущенная такими методами.

По данным следствия, с июля 2022 года по ноябрь 2023 года отец, раздражаясь от малейшего непослушания детей, систематически избивал 9-летнего сына и 7-летнюю дочь. При этом он выражался нецензурной бранью и оскорблял их, в результате дети испытывали физические и психические страдания.

Семья не состояла на профилактическом учете.

После ареста мужчины дети переданы на воспитание бабушке.