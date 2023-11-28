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09:23, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин избивал и истязал своих детей за непослушание

В Красноярске суд арестовал отца-одиночку, избивавшего своих детей прутом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске суд арестовал 35-летнего отца-одиночку за истязание своих малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по статьям 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокое обращение»). С заявлением в правоохранительные органы обратилась его мать, возмущенная такими методами.

По данным следствия, с июля 2022 года по ноябрь 2023 года отец, раздражаясь от малейшего непослушания детей, систематически избивал 9-летнего сына и 7-летнюю дочь. При этом он выражался нецензурной бранью и оскорблял их, в результате дети испытывали физические и психические страдания.

Семья не состояла на профилактическом учете.

После ареста мужчины дети переданы на воспитание бабушке.

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      Любовь Ширижик
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