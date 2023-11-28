ФСБ и МВД обнаружили склады с контрафактными Adidas, Puma, Nike и Reebok

Под Владимиром силовики нашли склады контрафактной обуви известных брендов

Во Владимирской области сотрудники ФСБ и МВД обнаружили склады контрафактной обуви известных брендов. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РБК.

По данным издания, силовики обнаружили 40 тысяч пар обуви New Balance и Puma, а также около 100 тысяч пар спортивной обуви Adidas, Ecco и Nike и Reebok в производственном цехе деревни Вашутино. Позже полиция посетила основные склады, располагавшиеся в городе Лакинск, и обнаружила там еще свыше полумиллиона пар обуви вышеуказанных мировых брендов. В организации производства заподозрили бизнесмена из города Гусь-Хрустальный.

26 октября была раскрыта доля контрафакта на рынке моторных масел России.