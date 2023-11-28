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19:39, 28 ноября 2023Мир

Главы МИД стран НАТО заявили о готовности поддержать вступление Украины в альянс

Столтенберг: главы МИД стран НАТО поддержали Украину на пути вступления в альянс

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Главы МИД стран-членов Североатлантического альянса подтвердили готовность поддержать вступление Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«На нашей сегодняшней встрече союзники подтвердили решимость поддержать Украину на ее пути в НАТО и непоколебимую поддержку [Киева]», — констатировал он.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены поддержать ускоренную программу вступления Украины в альянс вместо ранее предложенного плана действий по членству (ПДЧ). Как стало известно, в новый план войдут рекомендации членов Североатлантического альянса по реформированию украинской армии в ускоренном порядке.

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      Дарья Балацкая
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