НАТО поддержит ускоренную программу вступления Украины в альянс

Euractiv: главы МИД стран НАТО поддержат ускоренную программу вступления Украины

Главы МИД стран-членов НАТО намерены поддержать ускоренную программу вступления Украине в альянс вместо ранее предложенного плана действий по членству (ПДЧ). Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Euractiv.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом и включающий в себя реформы, которые он считает необходимыми ради готовности вступить в НАТО», — сообщает портал.

Отмечается, что в новый план также войдут рекомендации членов НАТО по реформированию украинской армии в ускоренном порядке. Euractiv указывает, что благодаря этим мерам Киеву «будет легче продемонстрировать достижения» к следующему саммиту Североатлантического альянса летом 2024 года.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины во время заседания совета глав МИД стран альянса 28-29 ноября. «Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем для украинцев рекомендации реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — рассказал он.