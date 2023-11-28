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20:00, 28 ноября 2023Силовые структуры

Мужчина дрифтовал у памятника Великой Отечественной войны и был выдворен из РФ

В Нижневартовске оштрафовали и выдворили из страны мужчину за дрифт у памятника

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Нижневартовске правоохранители привлекли к административной ответственности безработного 26-летнего жителя города за дрифт на пешеходной зоне около памятника воинам-землякам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по ХМАО — Югре.

Его машину BMW отправили на штрафстоянку.

Во время проверки сотрудники полиции также обнаружили нарушение миграционного законодательства. Суд признал водителя виновным по статье 18.8 («Нарушение правил въезда на территорию РФ») КоАП РФ. Мужчину оштрафовали и выдворили из России.

Ранее в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который кувалдой повредил мемориальные доски на памятнике «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».

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